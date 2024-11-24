Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla görev yaptıkları süreyi, illeri ve okulları dikkate alarak tüm öğretmenlere özel kutlama mektupları kaleme aldı.ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından kaleme alınan mektuplarda öğretmenlik mesleğinin önemine vurgu yapan Bakan Tekin, yurdun dört bir yanında özveriyle görev yapan eğitim neferlerinin sabırla, sevgiyle ve samimiyetle verdikleri emekleri takdir etti.

Bakan Tekin'in, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla resmî ve özel okullarda görev yapan tüm öğretmenlerin isimlerine özel yazdığı mektuplar, cep telefonlarına gönderildi.

Mektuplarda öğretmenlerin yetiştirdikleri bireylerin geleceğin karar vericileri olduğunun altını çizen Bakan Tekin, mesleğinin birinci yılındaki bir öğretmene hitaben yazdığı mektubunda şu ifadeleri kullandı:

"Heves ve heyecanla pek çok öğrencinin hayatına dokunmaya başladığınız mesleğinizin birinci yılında Öğretmenler Gününüzü kutlarım. Sizinle aynı heyecanı yaşıyor, aynı yolu yürümekten kıvanç duyuyorum. Öğretmenlik, geleceği inşa etmenin en değerli yoludur. Siz de aydınlık bir gelecek yetiştirmek için bu ulvi sorumluluğu üstlendiniz. Böylesine kutsal bir görevi layıkıyla, büyük bir özveriyle gerçekleştirdiğinize eminim. Öğrencilerinizde bırakacağınız izler onların yalnız bugününü değil mesleki ve şahsi hayatlarını da şekillendirecektir."

Bakan Tekin, mesleğinin 15. yılındaki bir öğretmene yazdığı mektubunda da "Sizler, vazifenize duyduğunuz saygı ve inançla öğretmenlik mesleğini şereflendiriyorsunuz. Daha nice seneler görevinizi başarıyla ifa etmenizi temenni ederim. İnanç ve kararlılığınızla hayata kazandırdığınız öğrencileriniz; geleceğin önderi, sanatınızın eşsiz eserleri olacaktır." ifadelerine yer verdi.

Tekin, meslekte 33. yılını yaşayan öğretmene ise şu duygularını şöyle iletti:

"İki şehirde, yedi okulda verdiğiniz eğitim ve sayısız öğrencinin hayatına dokunduğunuz için tebrik eder, mesleğinizin 33. yılında Öğretmenler Gününüzü kutlarım. Öğretmenlik nesiller aşan bir sanattır. Sizler, geleceği inşa edecek kalplere sadece merak ve keşfetmenin temelini atmakla kalmayıp aynı zamanda onları akılcı ve şefkatli bireyler hâline getiriyorsunuz. Sizlerin yetiştirdiği bireyler; geleceğin öğretmenleri, önderleri, karar vericileri olmuş yahut olmaya hazırdır. Bu büyük başarı, milletimizi daha ileriye taşıyacak olan büyük bir güçtür. Eğitimin Yüzyılı'nda gayretlerinizle nesillere ilham olmanızı ve dünyayı güzelleştirmeye devam etmenizi dilerim."