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Kontenjanla sınırlı kurslara katılmak isteyenler, başvurularını belediyenin resmi internet sitesi www.muratpasa-bld.gov.tr adresi üzerinden 4 Temmuz tarihine kadar online olarak gerçekleştirebilecek.

Yaz dönemi kurslarında halk oyunları, yaratıcı drama, solfej, Türk halk müziği çocuk korosu ve çok sesli çocuk korosunun yanı sıra bateri, bağlama, bas gitar, klasik gitar, elektro gitar, akustik gitar ve ukulele eğitimleri verilecek.

ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Belediyesi'nin 7-17 yaş arasındaki çocuk ve gençlere yönelik düzenlediği kurslara başvurular başladı.

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin yaz dönemi sanat ve hobi kursları için başvurular 4 Temmuz'da sona eriyor.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.