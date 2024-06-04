Kamuoyunda mezuniyet balolarının yasaklandığına yönelik iddialar üzerine katıldığı canlı yayın televizyon programında açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Yasaklamadık ama çocukların ve velilerin üzerindeki yükü minimize edecek adımlar attık" dedi.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı NTV canlı yayında eğitim gündemini değerlendirdi, soruları cevapladı.

Bakan Tekin, "Mezuniyet baloları yasaklandı mı?" sorusu üzerine, çocukların ve velilerin üzerindeki yükü minimize edecek adımlar attıklarını dile getirdi.

Mezuniyet balolarını yasaklamadıklarını, sadece velilerin şikâyetleri üzerine, onlara maddi bir külfet olmadan yapılmasını istediklerini aktaran Bakan Tekin, "Bu tür etkinlikler okul idaremizin kontrolünde, okullarımızın uygun salonlarında, okulumuzun yoksa yanındaki ya da Millî Eğitim Bakanlığının ildeki, ilçedeki başka bir alanında bu rahatlıkla organize edilebilir. Bizim yasakladığımız şey bu anlamdaki çocuklarımızın üstüne ilave yükler getirebilecek konular. Sanki her şeyi yasaklamışız gibi algılıyor ama öyle bir şey yok." ifadesini kullandı.