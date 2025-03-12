Depremde çökme yaşanan İskenderun Sahili’nde bir yandan kot yükseltme çalışmaları yapılıyor diğer yandan zemin iyileştirmeleri tamamlanıyor. Çalışmalara ilişkin son durum görüntülendiHATAY (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca yürütülen Türkiye’nin en büyük sahil düzenleme projesinde çalışmalar devam ediyor.

Çalışmalara ilişkin son durumu sosyal medya hesabından paylaşan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “İskenderun Sahil Yenileme Projemiz tamamlandığında parmakla gösterilecek bir çalışma olacak ve halkımıza eşsiz bir seyir keyfi sunacak” mesajını verdi.

Bakmaya doyamayacağımız bir İskenderun… İskenderun Sahil Yenileme Projemiz tamamlandığında parmakla gösterilecek bir çalışma olacak ve halkımıza eşsiz bir seyir keyfi sunacak. pic.twitter.com/WfquDMRxLi— Murat KURUM (@murat_kurum) March 11, 2025

Bakan Kurum, paylaşımında, "Bakmaya doyamayacağımız bir İskenderun… İskenderun Sahil Yenileme Projemiz tamamlandığında parmakla gösterilecek bir çalışma olacak ve halkımıza eşsiz bir seyir keyfi sunacak” dedi.

NAR, TURUNÇ VE LİMON AĞAÇLARI BU SAHİLDE OLACAK

İskenderun Sahili’nde farklı branşlarda spor alanlarının yanı sıra vatandaşların aileleriyle birlikte vakit geçirebileceği sosyal tesisler ile seyir terası da yer alacak.

Proje alanının yüzde 50’sinden fazlası yeşil alanlardan oluşacak. Akdeniz bahçesi olarak tasarlanacak alanlarda nar, turunç ve limon ağaçları dikilecek.

Proje kapsamında Atatürk Meydanı da yenilenecek. Meydanda yöresel taşlar kullanılacak. Sergi alanlarının da yer alacağı meydan, birçok etkinliğine ev sahipliği yapacak.