Adıyaman'da dört etapta planlanan kentsel dönüşüm projelerine yönelik şehirdeki 'kent meydanı' dedikodularına Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, son noktayı koydu. Bakan Kurum, Adıyaman'a özel önem verdiklerini belirterek, "Bu şehri ihya etmek için hep birlikte çalışıyoruz ve yanınızdayız" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un Adıyaman ziyareti sırasında yapılan üst düzey toplantıda, şehrin dört etap halinde planlanan kentsel dönüşüm projelerinin detayları masaya yatırıldı.

Şehirde yaşayan mülk sahipleri ile birebir görüşmeler yapılırken, vatandaşlara projelerin tüm etapları hakkında bilgi verildi.

İLK ETAP İHALE 24 EKİM’DE, TEMEL KASIM’DA ATILACAK

Toplantıda ilk etap için önemli bir karar alındı.

Çarşı Projesi’ni de kapsayan 1. etap için ihalenin 24 Ekim 2024 tarihinde gerçekleştirileceği duyurulurken, ihale süreci sonrasında Kasım ayında temel atma töreni ile projenin resmen başlayacağı açıklandı.

Bakan Kurum, Adıyaman'da yürütülen çalışmaları yakından takip ettiklerini belirterek, projelerin etap etap hayata geçirileceğini ve Adıyaman’ın yeniden inşa edileceğini söyledi.

2. ETAP İÇİN TALEPLER TOPLANACAK

Adıyaman’daki kentsel dönüşüm projeleri 4 etap şeklinde planlandığını kaydeden Bakan Kurum, "Mart 2025’te ikinci etap için vatandaşlardan talepler toplanacak. Tüm etapların Adıyaman’ın modern bir şehir kimliğine kavuşması adına sırasıyla devreye alınacak. Belediyenin bu dönüşüm bölgelerine ruhsat ve imar izni (çap) vermeyecek. Böylece süreç kesintisiz ilerleyecek ve şehirde yeni projeler hız kazanacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Adıyaman’a özel önem verdiğini belirten Bakan Kurum, "Bu şehir bizim için çok hassas bir yer. Deprem sonrasında Adıyaman’ı ihya etmek için hep birlikte çalışıyoruz ve yanınızdayız” dedi.

Öte yandan toplantıda kentsel dönüşüm sürecinde Adıyaman’da yürütülen çalışmaların vatandaşa sorularak, talepleri dikkate alınarak ilerleyeceğinin de altı çizildi.