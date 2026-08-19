Çankaya'daki 5 eğlence mekanına yönelik soruşturmada 28 şüpheli tespit edildi. İnsan ticareti, göçmen kaçakçılığı ve fuhşa teşvik suçlamaları kapsamında 24 kişi gözaltına alındı.

ANKARA (İGFA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Çankaya ilçesinde faaliyet gösteren Şımarık, Bişkek, Söğütdalı, Art Cafe/Bar ve Sindoma isimli eğlence mekanlarına yönelik soruşturma başlattı.

İletişimin dinlenmesi ve kayda alınması, sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi, ara yakalamalar ve şüpheli ifadeleri sonucunda, mekanların sahibi, çalışanı veya bağlantılı olduğu değerlendirilen 28 şüpheli hakkında tespitler yapıldı.

Başsavcılığın açıklamasına göre şüphelilerin, savaş, ekonomik sıkıntı ve ailevi sorunlar gibi nedenlerle Türkiye'ye yasal yollarla gelen yabancı uyruklu kadınları normal işte çalıştırma vaadiyle kandırdığı, ardından zor durumlarından yararlanarak müşteri masalarında konsomasyon yapmaya zorladığı belirlendi.

Bazı kadınların Türkiye'de kaçak durumda olduğunu bilmelerine rağmen çalıştırıldığı, operasyonlar sırasında kaçmalarına veya saklanmalarına yardımcı olunduğu ve temin edilen adreslerde barındırıldıkları tespit edildi. Bazı kadınların ise fuhuş amacıyla ev ve otellere gönderildiği ve bu yolla haksız kazanç sağlandığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında 18 Ağustos 2026'da 24 şüpheli gözaltına alınırken, ilgili iş yerlerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Şüpheliler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 80. maddesindeki insan ticareti, 79. maddesindeki göçmen kaçakçılığı ve 227. maddesindeki fuhşa teşvik, aracılık veya yer temin etme suçlarından işlem yürütülüyor.