Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı bünyesinde kurulan 'Göz Kulak' ekibi, kenti sokak sokak tarayarak sorunları yerinde tespit etmeye devam ediyor. Ekiplerin yerinde tespit ettiği arızalar, hızlı müdahaleler ile kısa sürede çözüme kavuşuyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yürüttüğü bakım ve onarım çalışmalarında sahadaki etkinliğini her geçen gün artırıyor. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'na bağlı olarak hizmet veren 'Göz Kulak' ekipleri, şehrin dört bir yanında gerçekleştirdiği anlık tespitlerle hizmetin hızına ve kalitesine doğrudan katkı sunuyor.

KOCAELİ SOKAK SOKAK TARANIYOR

Göz Kulak ekipleri, Kocaeli genelinde sokak sokak dolaşarak ihtiyaç duyulan noktaları yerinde inceliyor. Kaldırımlar, yollar, bordürler ve yaya geçitleri detaylı şekilde kontrol edilerek eksiklikler tek tek belirleniyor.

Ekipler, tespit ettikleri her detayı anında kayıt altına alarak talep oluşturuyor. Bu sayede sorunlar zaman kaybetmeden ilgili birimlere iletiliyor ve süreç hızla ilerliyor. Yerinde yapılan incelemeler sayesinde aksaklıklar büyümeden fark ediliyor. Ekipler, talebin oluşturulmasıyla beraber tespit edilen noktalara hızlı şekilde yönlendirilerek, müdahale süresi minimuma indiriliyor.

Gelen taleplerin yanı sıra sahada doğrudan elde edilen verilerle hareket eden Göz Kulak ekipleri, hizmetlerin daha planlı ve etkili şekilde yürütülmesini sağlıyor. Göz Kulak ekibinin yürüttüğü planlı sistem, şehirdeki düzenin korunmasına önemli katkı sunuyor. Yapılan bu çalışmalar ile vatandaşın günlük yaşamı daha konforlu hale geliyor.