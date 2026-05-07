Antalya Bölge İdare Mahkemesi, Finike Devlet Hastanesi'nde görev yapan hemşireye verilen disiplin cezasını iptal etti. Mahkeme, soruşturmanın eksik incelemeyle yürütüldüğüne hükmederken maaştan yapılan kesintinin de iade edilmesine karar verdi.

Mehmet ŞENTÜRK / ANTALYA (İGFA) - Finike Devlet Hastanesi bünyesinde görev yapan hemşire hakkında, 4 Eylül 2024 tarihinde mesai saatleri içinde görev yerinde bulunmadığı iddiasıyla tutanak tutuldu. Bunun üzerine Antalya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından başlatılan disiplin soruşturmasında hemşireye, 'görev mahallini terk etmek' gerekçesiyle uyarma cezası verildi.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında verilen cezaya yapılan itiraz İl Disiplin Kurulu tarafından reddedilince konu yargıya taşındı.

İlk olarak davaya bakan Antalya 5. İdare Mahkemesi, sağlık hizmetlerinin kesintisiz yürütülmesi gerektiğini belirterek idarenin işlemini hukuka uygun buldu. Mahkeme kararında, hemşirenin amirlerine bilgi verdiğine ilişkin resmi belge sunamadığı ve sağlık hizmetlerinde ekip çalışmasının esas olduğu vurgulandı. Ancak istinaf sürecinde tablo değişti. Hemşirenin avukatı, disiplin işleminin hukuki dayanaktan yoksun olduğunu ve müvekkiline yönelik mobbing niteliği taşıdığını savundu. Başvuruda, aynı saatlerde görev yerinde bulunmayan başka personeller hakkında işlem yapılmadığı, hemşirenin hastane dışına çıkmadığı ve yalnızca kısa süreli mola verdiği ileri sürüldü.

Dosyayı inceleyen Antalya Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesi, disiplin soruşturmasının eksik incelemeyle yürütüldüğüne hükmetti. Kararda; hemşirenin hipoglisemi rahatsızlığına ilişkin araştırma yapılmadığı, annesinin sağlık durumunun incelenmediği, görüştüğünü belirttiği doktor ile diğer çalışanların ifadelerinin alınmadığı belirtildi. Mahkeme, isnat edilen fiilin açık ve kesin şekilde ortaya konulamadığını belirterek disiplin cezasını iptal etti. Kararla birlikte hemşirenin maaşından yapılan ek ödeme kesintisinin iadesine de hükmedildi.

Ayrıca idarenin, 3 bin 567 TL yargılama gideri ile 30 bin TL vekalet ücretini davacıya ödemesine karar verildi.

Dosyada Danıştay'a temyiz yolu ise açık bırakıldı.