ANKARA (İGFA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda görüşülen 'Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 6 maddesi daha kabul edildi.

Düzenlemeler arasında fahiş site aidatları, yapı denetimi, belediye şirketleri ve Hazine taşınmazlarına ilişkin önemli değişiklikler yer aldı.

Kabul edilen maddelere göre, belediyeler ve bağlı kuruluşlarının yeni şirket veya kooperatif kurabilmesi ya da mevcut şirketlere ortak olabilmesi için Cumhurbaşkanı izni gerekecek. Ayrıca Hazine'ye ait atıl taşınmazların kentsel dönüşüm, sosyal konut ve yaşam alanı projelerinde değerlendirilmesinin önü açılacak.

Teklif kapsamında Akşehir Gölü çevresindeki bazı taşınmazlara ilişkin mülkiyet sorunlarının çözümüne yönelik düzenlemeler de yapıldı.

Yapı denetim sisteminde ise dikkat çeken değişikliklere gidildi. Kanuna 'beton üreticisi' ile 'zemin ve temel etüt kuruluşu' tanımları eklenirken, yapı denetim, laboratuvar ve etüt kuruluşlarından teminat alınması kararlaştırıldı. Gerçeğe aykırı belge düzenleyen kuruluşların izin belgelerinin iptal edilmesi de düzenleme kapsamına alındı.

Yeni düzenlemeyle teknik standartlara aykırı hareket eden laboratuvar, yapı denetim ve beton üreticilerine ağır yaptırımlar uygulanacak. Standartlara uygun olmayan beton kullanımında üreticilere 500 bin liraya kadar idari para cezası verilebilecek. Kare kod ve mikser etiketi eksikliği durumunda ise 250 bin lira ceza uygulanacak.

Genel Kurul'da ilk 6 maddenin kabul edilmesi ardından görüşmelere ilişkin birleşim, 7 Mayıs Perşembe (BUGÜN) günü saat 14.00'te yeniden toplanmak üzere kapatıldı.