Edirne'nin Keşan ilçesinde Sivritepe'de geçtiğimiz yıl meydana gelen orman yangınının ardından başlatılan ağaçlandırma çalışmaları meyvelerini vermeye başladı. 5 Ağustos 2025 tarihinde çıkan yangında küle dönen 10 dekarlık alan, yürütülen kararlı çalışmalarla yeniden yeşeriyor.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan'ın Sivritepe mevkisinde geçtiğimiz Ağustos ayında meydana gelen yangınla zarar gören alan, 'Milli Ağaçlandırma Günü' kapsamında dikilen fidanlarla hayata döndü.

Edirne Valisi Yunus Sezer ve Keşan Kaymakamı Aziz Mercan, Yenimuhacir Belediye Başkanı Tamer Kıral, Keşan Belediye Başikan Vekili Rasim Ergene ve Keşan protokolunun katılımıyla toprakla buluşturulan binlerce fidan, bugün bölgede umut verici bir manzara oluşturuyor.

5 Ağustos 2025 tarihinde Sivritepe'de çıkan orman yangınında yaklaşık 10 dekar alan zarar görmüş ve bölgedeki ağaçlar yok olmuştu. Yangının hemen ardından başlatılan rehabilitasyon çalışmaları, 11 Kasım 2025 Milli Ağaçlandırma Günü'nde düzenlenen geniş kapsamlı bir dikim etkinliğiyle taçlanmıştı.

2 BİN FİDAN TOPRAKLA BULUŞMUŞTU

Edirne Valisi Yunus Sezer ile ilçe protokolünün katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, yanan alana 2 bine yakın fidan dikilmişti. 'Geleceğe Nefes' mottosuyla gerçekleştirilen bu çalışma kapsamında dikilen fidanların, aradan geçen aylar içerisinde sağlıklı bir şekilde büyüdüğü ve Sivritepe'yi yeniden eski yeşil görünümüne kavuşturmak üzere boy vermeye başladığı gözlemlendi.