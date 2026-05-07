Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), internet, kablolu ve uydu yayınlarına ilişkin yönetmeliklerde değişikliğe giderek teminat mektuplarının değiştirilmesine yönelik yeni kuralları bugünkü Resmi Gazete'de yayımladı.

ANKARA (İGFA) - RTÜK, yayın lisanslarına ilişkin üç ayrı yönetmelikte değişiklik yaptı. 'Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelik', 'RTÜK Kablolu Yayın Yönetmeliği' ve 'RTÜK Uydu Yayın Yönetmeliği' ile ilgili düzenlemeler, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yapılan değişikliklerle birlikte, internet ortamından yapılan radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayınlar ile kablolu ve uydu yayın lisanslarına ilişkin teminat mektuplarının değiştirilmesine dair esaslar yeniden düzenlendi.

Yeni hükme göre, yayın kuruluşlarının RTÜK'e sunduğu teminat mektupları, kuruluşun talebi halinde yeni bir teminat mektubuyla değiştirilebilecek. Ancak bu değişikliğin yapılabilmesi için kuruluşun RTÜK'e vadesi geldiği halde ödenmemiş borcunun bulunmaması, yeni teminat mektubunun kalan lisans ücretinin tamamını karşılaması ve geçerlilik süresinin lisans süresi sonuna kadar devam etmesi gerekecek.

Düzenlemeyle ayrıca teminat mektuplarının en fazla 5 kez değiştirilebilmesine imkan tanındı.