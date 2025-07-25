Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Batı Trakya Türkleri'nin merhum lideri Dr. Sadık Ahmet'in vefatının 30. yıl dönümünde düzenlenen anma törenine katıldı.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Dr. Sadık Ahmet'in Batı Trakya'nın Gümülcine kentindeki kabri başında düzenlenen törende konuştu.

Ahmet'in cesareti, kararlılığı ve halkına olan bağlılığıyla Batı Trakya Türkleri'nin hak mücadelesine önderlik eden bir dava adamı olduğunu vurgulayan Bakan Göktaş, "Dr. Sadık Ahmet ve yol arkadaşlarının yaktığı meşalenin hiçbir zaman sönmeyeceğine inancımız tamdır. Bu meşale, ülkemizin her daim sürecek desteğiyle daha da güç kazanacak." ifadelerini kullandı.

Batı Trakya Türkleri'nin kararlı duruşunun, meşru haklarını elde etme yolunda başarıya ulaşacağına inandığını belirten Bakan Göktaş, konuşmasında tüm dava insanlarına şükranlarını sunarak, başta Sadık Ahmet olmak üzere ebediyete irtihal edenleri rahmetle andı. Bakan Göktaş, ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın törene gönderdiği mesajı katılımcılarla paylaştı.

Programı kapsamında Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu (BTTADK) üyeleriyle de görüşen Göktaş, daha sonra Gümülcine Türk Gençler Birliği'nde Doç. Dr. Uğur Yasin Asal'ın kaleme aldığı "Yunanistan Parlamentosu Zabıtlarında Dr. Sadık Ahmet ve Azınlık Hakları Mücadelesi" başlıklı kitabın tanıtımı ve "Vefatının 30. Yıl dönümünde Dr. Sadık Ahmet ve Batı Trakya Türk Azınlığı" adlı panele katıldı.

"SOYDAŞLARIMIZIN HUKUKUNU, REFAHINI VE GELECEĞİNİ KORUMAYA KARARLIYIZ"

"Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak, nerede olursa olsun soydaşlarımızın hukukunu, refahını ve geleceğini korumaya kararlıyız." diyen Bakan Göktaş, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak da, yurt dışındaki vatandaşlarımızın sosyal haklara erişimi, aile yapılarının güçlendirilmesi, kadınların, çocukların ve yaşlıların desteklenmesi yönünde çalışmalara devam ediyoruz. Soydaşlarımızla bağlarımızı daha da güçlendirmek ve onların sesi olmak bizim için tarihsel bir sorumluluktur" dedi.