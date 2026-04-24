Sakarya'da ortak akıl ve katılımcı yönetim anlayışının önemli platformlarından biri olan Sakarya Kent Konseyi, 5. Olağan Genel Kurulu'nu gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen genel kurul, geniş katılımla tamamlandı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Kent Konseyi 5. Olağan Genel Kurulu ile birlikte yeni dönem başladı. Prof. Dr. Hayrettin Zengin başkanlığa seçilirken yönetim organları da belli oldu.

Katılımcı yönetim anlayışının güçlendirilmesinin hedeflendiği yeni dönemde, ortak akıl vurgusu ön plana çıktı.

Kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve farklı paydaşların yoğun ilgi gösterdiği toplantıda, yeni dönemin yol haritası ele alınırken kent konseyinin yönetim organları da belirlendi.

BAŞKAN PROF. DR. ZENGİN OLDU

Gerçekleştirilen seçim sonucunda Sakarya Kent Konseyi Başkanlığına Prof. Dr. Hayrettin Zengin seçildi. Yeni dönemde konseyin çalışmalarına yön verecek yürütme kurulu da genel kurulda şekillendi.

Kadın Meclisi Başkanlığını Sevgi Faydalı, Gençlik Meclisi Başkanlığını ise Atakan Erebilir üstlendi.

'KENT KONSEYLERİ KATILIMCI YÖNETİMİN EN GÜÇLÜ PLATFORMUDUR'

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Alpay Şirin, 'Günümüzde şehirler, yalnızca yöneticilerin aldığı kararlarla değil, o şehirde yaşayan insanların katkılarıyla şekillenmektedir. İşte kent konseyleri, bu katılımın en somut ve en güçlü platformlarından biridir. Vatandaş ile yönetim arasında köprü kuran bu yapı sayesinde fikirler duyulur, ihtiyaçlar görünür hale gelir ve çözümler birlikte geliştirilir hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Sizlerin katkısı, bu yapının gücünü ve etkinliğini belirleyen en önemli unsurdur' sözleriyle Kent Konseyi'nin çalışma prensiplerini paylaştı.

'ŞEHİR VİZYONU VE ORTAK ÇÖZÜMLER İÇİN ÖNEMLİ BİR ZEMİN'

Sakarya Vali Yardımcısı Dr. İsmail Altan Demirayak, 'Kent konseylerini, tüm paydaş kurumlarla birlikte kentin sorunlarının masaya yatırıldığı, kapsamlı değerlendirmelerin yapıldığı stratejik bir platform olarak görüyor ve bu çalışmaları fevkalade önemsiyoruz. Bu doğrultuda sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, kamu kurum ve kuruluşları ile yerel yönetim temsilcilerinin bir araya geldiği bu yapının, sorunlara ortak çözümler üretme, şehir vizyonu geliştirme ve somut eylem planları hazırlama noktasındaki işlevi çok değerlidir' ifadelerini kullandı.

'KARARLAR ŞEFFAF VE ORTAK İSTİŞAREYLE ALINACAK'

Genel Sekreter Yardımcısı Dr. İlhan Yılmaz, 'Burada alınan kararlar, bir sonraki Büyükşehir Meclisi'nde de değerlendirilerek karara bağlanmaktadır. Bu yüzden bu bağ oldukça kıymetlidir. Kent Konseyi'nin alacağı tüm kararları, Büyükşehir Belediyesi olarak şeffaflıkla ve ortak istişare yöntemiyle, tüm siyasi temsilcilerimizle birlikte en doğru şekilde almayı ümit ediyoruz. Bugün burada Sakarya'nın geleceğine birlikte yön verme iradesini ortaya koymak için bulunuyoruz. Bu buluşmayı sadece bir toplantı olarak değil, ortak düşünce ve birlikte hareket etme kültürünün güçlendiği kıymetli bir zemin olarak görüyoruz' ifadelerini kulandı.

'HEDEFİMİZ DAHA YAŞANABİLİR BİR SAKARYA BIRAKMAK'

Kent Konseyi Başkanı seçilen Prof. Dr. Hayrettin Zengin ise, 'Kent Konseyi olarak şehrimizin ortak kaderine katkı sunmak ve geleceğini birlikte şekillendirmek için çalışacağız. Hedefimiz çocuklarımıza daha yaşanabilir, daha güçlü ve daha nitelikli bir Sakarya bırakmaktır. Bize verilen bu görevde kimseyi dışlamadan, kapsayıcı, yapıcı ve istişareye dayalı bir anlayışla hareket edeceğimizi özellikle vurgulamak isterim. Bizim hedefimiz bugünü kurtarmak değil, yarının Sakarya'sına güçlü ve kalıcı projeler bırakmaktır' ifadelerini kullandı.