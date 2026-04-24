Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kütahya İş Kadınları Derneği'ni ziyaret ederek kadın girişimciliği, yerel kalkınma ve iş birliği olanakları üzerine değerlendirmelerde bulundu.

KÜTAHYA (İGFA) -Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, şehrin ekonomik ve sosyal yaşamına katkı sunan sivil toplum kuruluşlarıyla temaslarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Kahveci, Kütahya İş Kadınları Derneği (KİKDER) Başkanı Serda Bal Yıldız ve yönetimini dernek binasında ziyaret etti.

Ziyarette, kadın girişimciliğinin desteklenmesi, yerel kalkınmada kadın emeğinin güçlendirilmesi ve şehir ekonomisine katkı sağlayacak ortak projeler ele alındı. Üretim yapan, istihdam oluşturan ve toplumsal yaşamda aktif rol üstlenen kadınların desteklenmesinin önemi vurgulandı. Başkan Kahveci, kadınların ekonomik hayattaki varlığının güçlenmesinin sürdürülebilir kalkınma açısından kritik olduğunu belirterek, bu alanda faaliyet gösteren dernek ve girişimlerin her zaman yanında olduklarını ifade etti.

KİKDER Başkanı Serda Bal Yıldız ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Belediye Başkanı Kahveci'ye teşekkür etti.

Ziyaret, karşılıklı görüş alışverişi ve iyi dileklerin ardından hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.