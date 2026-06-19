Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Gençlik Kampüsü ve Fera Kafe, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve protokol tarafından ziyaret edildi.

KONYA (İGFA) - Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Konya protokolü, Büyükşehir Belediyesi tarafından Ereğli'ye kazandırılan Gençlik Kampüsü'nü ziyaret etti.

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Konya protokolü, Büyükşehir Belediyesi tarafından Ereğli'ye kazandırılan Gençlik Kampüsü ve Fera Kafe'yi ziyaret etti.

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Ereğli'de Konya Büyükşehir tarafından ilçeye kazandırılan Gençlik Kampüsü ve Fera Kafe'yi ziyaret etti.

Bakan Bolat'a merkezle ilgili bilgi veren Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 'Konya'mızın en büyüğü olarak Ereğli'ye kazandırdığımız Gençlik Kampüsümüz ile Fera Kafe'mizi Ticaret Bakanımız Sayın Prof. Dr. Ömer Bolat ve heyetimizle birlikte ziyaret ettik.

Gençlerimiz ve hemşehrilerimiz için hayata geçirdiğimiz bu güzel mekânların ilçemize hayırlı olmasını diliyor; emeği geçenlere, katkı sunan tüm temsilcilerimize ve Konya'mıza gösterdiği ilgi ve destek için Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.