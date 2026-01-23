Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Bahçem Çayırova'da teraryum atölyesi gerçekleştirdi. Atölyeye katılan ilçe sakinleri etkinlikten çok memnun olduklarını dile getirdi.

KOCAELİ (İGFA) - Daha yeşil bir Çayırova için çalışmalarına devam eden Çayırova Belediyesi'nin yakın zamanda açılışını gerçekleştirdiği Bahçem Çayırova projesinde etkinlikler tüm hızıyla sürüyor.

Çayırovalıların doğayla iç içe vakit geçirip, sosyalleşmelerine olanak sunan, sürdürülebilirlik anlayışıyla toprakla buluştukları, sebzelerin ve bitkilerin yetişme süreçlerine birebir gözlem yapabildikleri, atölye eğitimleriyle doğayı keşfettikleri Bahçem Çayırova'da, bugün gerçekleştirilen teraryum atölyesi, Çayırovalılardan ilgi gördü. Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince verilen eğitim sonrasında, atölyeye katılan Çayırovalılar teraryumlarını yapmaya başladılar.

ÇOK İÇ AÇICI BİR ORTAM

Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince kendilerine temin edilen bitkiler ve süslerle teraryumlarını yapmaya başlayan Çayırovalılara, atölye sonrasında da katılım belgesi hediye edildi. Atölyeye katılan Çayırovalılardan Aylin Fırat, 'Etkinliği sosyal medyadan gördük ve toprakla enerjimizi atmak istedik. Çok güzel bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Yararlı geçtiğine inanıyorum. Çok iç açıcı ve güzel bir ortam oluşturulmuş. Rengarenk ve çiçeklerle dolu. Çocuklarımız için de çok güzel bir ortam. Ben de sınıf öğretmeniyim buraya öğrencilerimi getirmeyi düşünüyorum' dedi.

Emrah Şahin ise, 'Burayı sosyal medyada keşfettik. Atölye için başvuru gerçekleştirdik. Çayırova'da yaşayan insanlar için çevremizde bu kadar betonarme yapı varken çok güzel bir etkinlik alanı olmuş. Çiçekler, sebzeler, dışarıda hayvanlar da var onları burada gözlemleme şansınız oluyor. Bahçem Çayırova, burada olan çocuklar, gençler ve yetişkinler için çok güzel bir fırsat. Teraryum yapmayı da burada deneyimleyeceğiz. Bahçem Çayırova'da özellikle çocukların doğayı keşfedebilmesi için çok güzel bir ortam var' ifadelerini kullandı. Atölye, katılımcıların teraryumlarını tamamlamasının ardından günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.