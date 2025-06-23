MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail’in İran’a saldırısını kınarken, küresel savaş tehlikesine dikkat çekti. Türkiye’nin birliğine vurgu yapan Bahçeli, “Provokasyonlara karşı uyanık olacağız, Türk milleti oyunları bozacak!” dedi.ANKARA (İGFA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, İsrail’in 13 Haziran 2025’te İran’a yönelik başlattığı saldırıyı “gayri meşru” ve “kaos tetikleyici” olarak nitelendirerek, uluslararası toplumu İsrail’i durdurmaya çağırdı. Bahçeli, bölgesel huzurun pamuk ipliğine bağlı olduğunu, küresel sistemin “güçlünün haksız olduğu” bir anarşiyle çökmekte olduğunu belirtti.

“YENİ DÜNYA SAVAŞI TEHLİKESİ KAPIDA”

Bahçeli, İsrail’in İran’a saldırısını, ABD’nin de üç nükleer tesisi bombalayarak dahil olduğu bir “ilan edilmemiş savaş” olarak tanımladı.

Gelişmelerin, Rusya-Ukrayna savaşının devam ettiği bir dönemde bölgeyi kaosa sürüklediğini vurgulayan Bahçeli, “İsrail’in nükleer silahları tartışılmazken, İran’ı cezalandırma girişimi ahlaksız bir çifte standarttır” diyerek, ABD’nin savaş kışkırtıcılığına ve Birleşmiş Milletler’in etkisizliğine sert eleştiriler getirdi.

“TÜRKİYE’YE MESAJ VERİLİYOR”

Bahçeli, İran, Irak ve Suriye’deki gelişmelerin ardından sıradaki hedefin Türkiye olabileceğini ima ederek, “Hürmüz Boğazı’nın kapatılma kararı vahim sonuçlar doğurur. Türk milleti, DEAŞ saldırılarına ve provokasyonlara karşı 86 milyon tek yürek olarak direnecektir” dedi. MHP lideri, CHP ve muhalefete de “hamasetten uzak, birleştirici siyaset” çağrısı yaptı.

Bahçeli, MHP ve Cumhur İttifakı’nın vatan ve millet sevdasıyla hareket ettiğini, Türkiye’nin “barışın kutup yıldızı” olacağını vurguladı.

“İsrail’in soykırımını hasır altına alıp Türk milletine iftira atanlar gafletten kurtulmalı” diyerek, iç barış ve huzurun korunması için provokasyonlara karşı uyanık olunması gerektiğini belirtti.

“Türkiye’den asla taviz vermeyeceğiz" diyen Bahçeli, "Hilal ile haç mücadelesi sürüyor. Türk milleti tarihsel prestijiyle oyun kurucudur” diyerek, milli birlik ve bağımsızlığın her türlü tehdide karşı korunacağını ifade etti