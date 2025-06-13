MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail’in İran’a düzenlediği “Yükselen Aslan” saldırısını kınayarak, operasyonun Türkiye’ye yönelik sinsi bir mesaj olduğunu belirtti ve İsrail’in güç kullanılarak durdurulması gerektiğini vurguladı.ANKARA (İGFA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail’in İran’a yönelik gerçekleştirdiği “Yükselen Aslan” adlı hava saldırısına sert tepki gösterdi.

Bahçeli, saldırının sadece İran’ı değil, dolaylı olarak Türkiye’yi hedef aldığını ifade ederek, “İsrail’in terörist yönetimi, ülkemizin görüş menzilini kapatmak, ‘Terörsüz Türkiye’ hedefini baltalamak ve bölgemizi karanlığa mahkûm etmek için her fırsatı kullanıyor. Kriz ve kaos sarmalında perdelediği nihai hedef Türkiye’dir” dedi

“TÜRKİYE’YE SİNSİ MESAJ”

Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran’a yapılan operasyonun Türkiye Yüzyılı hedeflerine ve terörsüz bir geleceğe karşı dolaylı bir tepki olduğunu savundu.

https://twitter.com/MHP_Bilgi/status/1933515900210327593

"Türk milleti, Siyonizm’in ve emperyalizmin tuzaklarına karşı birdir, beraberdir" diyen Bahçeli, "İçimizdeki İsrail lobisine rağmen milli birlik ve dayanışma şuurumuz düşmana korku, dosta güven verecektir" dedi. İsrail’in durdurulmasının milli güvenlik ve bölge barışı için tarihi bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Bahçeli, “Başka seçenek kalmamıştır. Sözün hükmü bitmiş, diplomasi ve diyalog arayışları etkisini kaybetmektedir” diyerek güç kullanımı gerektiğini kaydetti.

Bahçeli, ABD’deki siyasi gerilimlere ve 14 Haziran’da planlanan protestolara dikkati çekerek, “14 Haziran’da pek çok eyalette yapılacak gösteri ve protestolar hiçbir devletin kendi içinde rahat ve güvenli olmadığına açık işarettir. Milliyetçi Hareket Partisi, İsrail’in kesinkes güç kullanılarak önünün kesilmesi düşüncesindedir. Zira başka bir seçenek kalmamıştır. Kaldı ki sözün hükmü bitmiş, diplomasi ve diyalog arayışları her fırsat ve zamanda etkisini kaybetmektedir" ifadelerini kullandı.