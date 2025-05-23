MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "tekrar aday olma derdim yok" açıklamasına yanıt vererek, "Türkiye’nin Erdoğan’a ihtiyacı tartışmasız bir gerçek. Vatan ve millet derdi olan bir liderin yolundan cayma hakkı yoktur" dedi.ANKARA (İGFA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yazılı açıklamasında, Türkiye’nin yükselen bir ivme yakaladığını, engelleri aşarak kamburlarından kurtulduğunu belirtti.

“Türkiye Yüzyılı rotasında umutlarımız diri, hedeflerimiz büyük, coşkumuz sınırsız” diyen Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gece gündüz demeden sürdürdüğü hizmet ve mücadelenin her övgünün üstünde olduğunu vurguladı.

“TÜRKİYE İLK KEZ GÜÇLÜ BİR İVME KAZANDI”

Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihsel bir sıçrama yaptığını, yeni sorunlara rağmen ufuk ötesine kilitlenen bir yönetim anlayışının oluştuğunu ifade eden Bahçeli, “Milletimizin özlemleri hayal olmaktan çıktı. Geleceğin süper güç Türkiye’sine kararlı ve inançlı adımlarla ilerliyoruz” dedi.

Bahçeli, açıklamasında, İstikbalin Türkiye’ye, istiklalin ise Cumhur İttifakı’nın millet desteğiyle korunacağını vurgularken, Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin daha büyük hizmetlere imza atacağına olan inancını yineledi.

https://twitter.com/MHP_Bilgi/status/1925897533651337511

“ERDOĞAN’IN ADAYLIK AÇIKLAMASI ADİL DEĞİL”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yazılı açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Macaristan ziyareti sonrası “tekrar aday olma derdim yok” açıklamasını da değerlendirerek, "Bu ifade bizim nazarımızda adil ve hakkaniyetli değil. Türkiye’nin, yeni yüzyılın yol haritasını çizen Erdoğan’a ihtiyacı tartışmasız bir gerçektir. Derdi vatan olan bir liderin yolundan cayma hakkı yoktur." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, bu durumun mevcut ülke koşulları ve küresel gelişmelerle uyumsuz olduğunu belirtti.

Açıklamasında terörsüz bir Türkiye için aşılacak çok merhale olduğunu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin kökleşmesi için çalışacaklarını ifade eden Bahçeli, “Kriz ve kaos tüccarlarının el ovuşturmasına, bozguncuların pusuya yatmasına izin verecek bir vicdan ve ahlak Cumhur İttifakı’nda yoktur. Erdoğan’ın attığı ok menziline ulaşmalı, bunun için varlığı olmazsa olmazdır” dedi.