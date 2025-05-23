İYİ Parti Mardin İl Başkanı Süleyman Akar, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu hiç bir kurum ve kuruluştan talimat almadan görevini tam bağımsız ve tarafsız yapacak şekilde olması gerekir” dedi.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

HSK’ya yapılan seçim ve atamalar hakkında açıklamada bulunan İyi Parti Mardin İl Başkanı Süleyman Akar, Devlet Adalet temeli üzerinde tam bağımsız ve tarafsız yargı ile ayakta durduğunu söyledi.

Devleti ayakta tutmak yurttaşlar arasında eşitliği sağlamak yargıya güvenin tesisi hâkimlerin vicdanı ile Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun bağımsız iradesi ile olduğunu ifade eden Akar,” Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu hiç bir kurum ve kuruluştan talimat almadan görevini tam bağımsız ve tarafsız yapacak şekilde olmalıdır. HSK, hakimlerin ve savcıların görev yerini belirleyen ise başlama emekli yapma veya terfi yapan bir kurul olarak değil Milletin hakkını hukukunu hayır duasını almaktır. Evrensel hukukun temel prensiplerini içinde barındıran bir kurum olmalıdır” dedi.

HUKUK ÇERCEVESİNDE KARAR VERİLMELİDİR

Türkiye’nin bir hukuk devleti olduğuna dikkat çeken Akar, açıklamasına şöyle devam etti.” Kurula yeni seçilen üyeler, görev yaptıkları süre içerisinde Hukukun Temel ilkeleri dışında hiç bir kurum kuruluşun etkisi altında kalmadan Milletin tarafsız ve bağımsız adalet beklentisi vatandaşların refahı ve ilahi adaletin tecellisi için hüküm ve karar vermelidirler. Bilinmeli ki: Adaletin tesisi yalnızca güçlülerin iktidarı ellerinde tuttuklarını ve öyle kalacağını sananların değil, HSK üyeleri Görev yaptıkları sürece yegâne amaç Adaletin inşaatı ve eşitliğin sağlanmasını sağlamak Adalet terazisini muhafaza edip korunmasını sağlamaktır. Yargı bağımsızlığı, gücü elinde tutan iktidarların değil, milletin hukukunun güvenliğidir. Tarafsızlık, sadece bir somut kavram olan erdem değil; adaletin temel Şiarı'dır. Akar, HSK ya seçilen üyelerinin aldıkları her karar adalet terazisinde tartılmalıdır. HSK ya yeni seçilen ve tüm HSK üyelerine görevlerinde başarılar diliyorum. Kuvvet Kanunda olmalı yoksa İstibdat tevzi olunur” şeklinde açıklamalarda bulundu.