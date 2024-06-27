Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit’in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılını, yayınladığı mesajla kutladıKOCAELİ (İGFA) - İzmit’in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünün haklı gururunu yaşadıklarını ifade eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, ”28 Haziran 1921 tarihi, kahraman ecdadımızın üstün cesareti ve fedakârlığı sayesinde kazandığımız, bağımsızlık mücadelemizin en önemli dönüm noktalarından biridir. Bizlere emanet edilen bu kutsal vatanı, aynı ruh ve inançla korumak ve daha da ileriye taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

İzmit’in 103 yıl önce bugün, 57. Tümen Komutanı Miralay Kazım Bey’in önderliğinde ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün direktifleri doğrultusunda düşman işgalinden kurtarıldığını belirten Başkan Büyükakın, mesajına şöyle devam etti; ”Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi; ‘Bağımsızlık, uğruna ölmesini bilen toplumların hakkıdır.’ Şerife Bacı cepheye mühimmat taşırken, Mehmet Çavuş düşman kuvvetlerine karşı direniş gösterirken, Ali Kemal Bey stratejik planlarıyla ve fedakârlığıyla cephede boy gösterirken, Ayşe Hanım hemşire olarak cephede yaralı askerlere yardım ederken; Yahya Kaptanlar, Fatma Seher Hanımlar, Yüzbaşı İbrahimler kendini vatan uğruna feda ederken dünyaya haykırdığımız o bağımsızlık ruhu hiçbir zaman sönmeyecek.

Bu zafer, İzmit halkının vatan sevgisi ve bağımsızlık inancının bir göstergesi olarak tarihe geçmiştir. Bu özel günde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmetle ve gazilerimizi minnetle anıyorum. Birlik ve beraberlik içinde nice güzel günler görme dileğiyle, kurtuluş günümüz kutlu olsun!’’