Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Yeşilay Cemiyeti Eskişehir Şubesi arasında bağımlılıkla mücadelede önemli bir iş birliği protokolü imzalandı. Protokol ile toplumsal farkındalık yaratılması, tedavi süreçlerinin desteklenmesi ve bağımlılıkların önlenmesi amaçlanıyor.ESKİŞEHİR (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili M. Recai Erdir, Genel Sekreter Yardımcısı Av. Nergiz Abacı, Genel Sekreter Yardımcısı Metin Bükülmez, Yeşilay Cemiyeti Eskişehir Şubesi Başkanı Ayşe Fert Dökmeci ve yönetiminin katılımıyla Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda gerçekleştirilen törende, bağımlılıkla mücadelenin toplumsal bir sorumluluk olduğuna dikkat çekildi. Protokolün imzalanmasının bağımlılıkla mücadelede çok önemli bir adım olduğuna vurgu yapan Yeşilay Cemiyeti Şube Başkanı Ayşe Fert Dökmeci “Bizlere, Ayşe Başkanımızın da konuya olan hassasiyeti ile verdiğiniz destekler çok kıymetliydi. Bugün de Yeşilay Eskişehir olarak ilk kamu kurumu protokolünü sizinle gerçekleştiriyoruz. Çok güzel işler yapacağımıza eminim.” dedi.

Büyükşehir Belediyesi olarak bağımlılığın her çeşidi ile mücadele etmeyi önemli bir sorumluluk olarak gördüklerini aktaran Genel Sekreter Vekili M. Recai Erdir ise “Gençlerimizi hep birlikte koruyacağız, onları daha iyi ve güzel işlere yönlendirmek için çalışacağız. ”diye konuştu.

Konuşmaların ardında bağımlılıkla mücadelede iş birliği protokolü imzalandı. Ardından Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) danışanı tarafından atölyelerde yapılan el yapımı tablo günün anısına Genel Sekreter Vekili M. Recai Erdir’e takdim edildi.