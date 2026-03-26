Bağdat Büyükelçiliği, Türkiye'de düzenlenen vekaletnamelerin örneklerinin artık dış temsilciliklerden temin edilebileceğini duyurdu.

ANKARA (İGFA) - Türkiye Cumhuriyeti Bağdat Büyükelçiliği, görev bölgesinde ikamet eden vatandaşları bilgilendirdi.

Açıklamada, Türkiye'deki noterliklerde hazırlanan vekaletnamelerin dış temsilciliklerde örneklerinin alınabilmesi için yapılan çalışmaların tamamlandığı belirtildi.

Buna göre, yurt içinde düzenlenen vekaletnamelerin örnekleri artık Büyükelçilikten temin edilebilecek. Vatandaşların işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla yapılan düzenleme ile temsilcilik üzerinden vekaletname örneği almak mümkün olacak. Büyükelçilik, vatandaşlara duyarlılık ve kolaylık sağlamak amacıyla bu hizmetin kullanıma açıldığını duyurdu.