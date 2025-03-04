Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, yarın Ankara’yı ziyaret edecek.ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından,Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılacak görüşmelerde, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik bağlarının daha da güçlendirilmesi için atılabilecek adımların yanı sıra güncel bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörüldüğünü paylaştı.

IĞDIR-NAHÇIVAN DOĞALGAZ BORU HATTI AÇILACAK

İletişim Başkanı Altun, ayrıca paylaşımında ziyaret vesilesi ile ''Sayın Cumhurbaşkanımız ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in 25 Eylül 2023 tarihinde birlikte temelini attıkları Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı’nın açılış töreni canlı bağlantıyla gerçekleştirilecektir.'' ifadelerine yer verdi.

https://twitter.com/fahrettinaltun/status/1896923686780743857