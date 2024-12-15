Balıkesir Ayvalık'ta ikinci öğrenci lokantası açılıyor.BALIKESİR (İGFA) - Eylül ayında Boğaziçi otelin alt katında açılan ve yüzlerce öğrencinin üç çeşit yemek ve yanında meyveyle birlikte 30 lira ödeyerek yararlandığı öğrenci lokantasının ardından ikinci öğrenci lokantası adliye arkasındaki okullar bölgesinde açılış için gün sayıyor.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Başkan Ergin, “Öğrencilerimiz merak etmesinler sadece biraz sabretsinler. Onları da çok kısa bir süre içinde öğrenci lokantalarıyla buluşturacağız” dedi.