CHP Keşan İlçe Başkanı Çakır, Genel Başkan Özel’e ayçiçeği mitinginin Keşan’da yapılması için teklifte bulunduErdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır, ayçiçeği üreticisinin sorunlarınınduyurulması amacıyla ayçiçeği mitinginin Keşan’da yapılması için Genel Başkan Özgür Özel’e teklifte bulundu. Genel Başkan Özel’in de mitinge sıcak baktığını kaydeden İlçe Başkanı Çakır, “Genel Başkanımız Özgür Özel’i Edirne İl Başkanımız Harika Taybıllı ve ilçe başkanları olarak ziyarette bulunduk. Ziyarette Genel Başkanımıza ayçiçeği üretiminin yoğun bölgemizde ayçiçeği mitinginin Keşan’da yapılması konusunda teklifte bulundum. Trakya’nın dört bir yanından gelen çiftçilerimizle Keşan’dan gür bir şekilde sesimizi duyurmak istiyoruz. Genel Başkanımız mitinge sıcak baktığını söyledi.” dedi.

KEŞAN’DAN GÜR BİR ŞEKİLDE SESİMİZİ DUYURMAK İSTİYORUZ

Halkın sorunlarının aktarıldığı mitinglerle Genel Başkan Özgür Özel’e Keşan’da da ayçiçeği mitingi yapılması konusunda teklifte bulunduklarını dile getiren İlçe Başkanı Çakır, “31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde büyük başarı elde eden Partimiz seçim sonrası tematik mitinglerle halkın sorunlarını meydanlarda haykırdı. 19 Mayıs 2024 Büyük Gençlik Mitingi, 26 Mayıs 2024 Büyük Emekli Mitingi, 2 Haziran 2024 Çay Mitingi, 14 Haziran 2024 Buğday Mitingi, 30 Haziran 2024 Emek Mitingi ile yurdun tüm katmanlarına hitaben birçok miting gerçekleştirildi.

Ayçiçeği üretiminin yoğun olduğu bölgemizde ayçiçeği üreticisinin sorunlarının Keşan’da duyurulması konusunda Genel Başkanımıza Keşan’da ayçiçeği mitinginin yapılması için teklifte bulunduk. Genel Başkanımız bu konuya sıcak baktı. Çiftçi kazanırsa, esnaf da kazanır, ekonominin bel kemiği, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ifade ettiği gibi ‘Milletin Efendisi’ köylülerimizin, çiftçilerimizin sorunlarını Trakya’nın dört bir yanından gelen çiftçilerimizleKeşan’dan gür bir şekilde sesimizi duyurmak istiyoruz. Kurak bir yaz, artan girdi maliyetleri ve iktidarın ithalatlarıyla ayçiçeği üreticimiz zor durumda.” dedi.