Çoğu siğil zararsızdır ve tedavi edilmeden haftalar ya da aylar içinde kendiliğinden kaybolabilir fakat genital bölgede beliren ve ayak tabanında ağrıya sebep olan beliren siğilin tedavi edilmesi gerekebilir.BURSA (İGFA) - Uzmanlar, siğilde kanama ya da iltihaplanma varsa, Molluskum kontagiosum adı verilen göbekli siğil türü mevcutsa ve siğil, atopik dermatit gibi başka cilt hastalıkları ile birlikteyse bir doktora başvurulması konusunda uyarıyor.

KİŞİ, ZARARSIZ SİĞİL OLDUĞUNA EMİN DEĞİLSE UZMANA BAŞVURMALI

Yaşla birlikte ortaya çıkan seboreik siğiller ile bazı cilt kanseri türlerinin birbirine karışabildiğini dile getiren uzmanlar, zararsız siğil olduğundan emin olmayan kişilerin bu siğil türlerinin tedavi edilebilmesi açısından sağlık kuruluşlarına başvurmasının önemli olduğunu belirtiyor.