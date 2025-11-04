Türkiye Barolar Birliği'nin 2025-2026 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ortalama yüzde 36,15 artışla sözleşmeli avukatlara aylık en az 33 bin TL ödenecek.

ANKARA (İGFA) - Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanlığı, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesini Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlayarak yürürlüğe girdi. Yeni tarife, ekonomik koşullar ve mali tabloyu dikkate alarak maktu ücretlerde ortalama yüzde 36,15 oranında artış sağladı.

Mahkemeler, hukuki yardımlar ve merci kararlarında 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile tarife uygulanacağı, akdi ücret yoksa veya geçersizse, tarife alt sınırı zorunlu; vekalet ücreti tarife altında kararlaştırılamayacağı hüküm altına alınırken, tarife ücreti, dava dışı işlerde hukuki yardım tamamlanıncaya, davalarda kesin hükme kadar tüm işlemleri kapsadığı belirtildi.

Aynı yardımda birden fazla avukat olursa karşı tarafa tek ücret yüklenir.

Nafaka/Kira/Tahliye durumlarında bir yıllık tutar üzerinden tam ücret, Manevi Tazminatta hükmedilen miktar üzerinden; reddedilen kısım için maktu ücret alınır.

İcra/İflas konularında takip sonuçlanana kadar tam; 56.250 TL'ye kadar maktu. Borçlu öderse dörtte üçü ücret ödenir.

Tüketici Mahkemelerinde itiraz iptalinde tam ücret alınırken, mevcut belge sunulmazsa ücret alınmaz. Ceza Davalarında katılan lehine maktu; beraatte ise Hazine'ye maktu edilir.

Seri Davalarda 10 dosyaya kadar tam, 50'ye kadar yüzde 50, 100'e kadar yüzde 40, fazlası yüzde 25 ücret alınır.

Asgari tarifede öne çıkan zamlar ise kamu/özel farketmez sözleşmeli avukatlar için oldu. Bu tür avukatların ücretleri aylık en az 33 bin TL oldu.

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nin detaylarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz