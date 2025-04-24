Marmara Kariyer Fuarı (MARMARAKAF), Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle 28-29 Nisan tarihlerinde Kocaeli’nde gerçekleştirilecekKOCAELİ (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, Kocaeli Üniversitesi ev sahipliğinde ve Kocaeli Valiliği ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle düzenlenecek Marmara Kariyer Fuarı (MARMARAKAF), 28-29 Nisan tarihlerinde kapılarını açıyor.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, Kocaeli Üniversitesi ev sahipliğinde ve Kocaeli Valiliği ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle düzenlenecek MARMARAKAF’ın tanıtım toplantısı yapıldı.

Kocaeli Kongre Merkezi ve Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi’nde gerçekleştirilecek fuarın Maide Restoran’daki tanıtım toplantısına; Kocaeli Vali Yardımcısı Şevket Aksoy, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı ve çok sayıda akademisyen ile yönetici katıldı.

AVRUPA’NIN EN BÜYÜK KARİYER FUARI

Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk yaptığı konuşmada, Marmara Kariyer Fuarı’nın sadece bir istihdam platformu olmadığını ve Türkiye’nin geleceğini şekillendiren önemli bir organizasyon olduğunu vurguladı. Geçtiğimiz yıl 1142 firmanın katıldığı ve 103 bin ziyaretçiyi ağırlayan fuarın, bu yıl da 14 üniversitenin paydaşlığında benzer bir başarıya ulaşması hedefleniyor. Prof. Dr. Cantürk, “Geçen yıl Avrupa’nın en büyük kariyer fuarı unvanını alan MARMARAKAF’ta bu yıl da 1000’in üzerinde firmanın yer alması bekleniyor. Fuarda firma başına ortalama 676 ziyaret ve 96 CV toplandığı, CV’si alınan adayların yüzde 66’sı ile iletişime geçildiği belirlendi” dedi.

Toplantıda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, Marmara Kariyer Fuarı’nın Kocaeli adına çok değerli bir etkinlik olduğunu belirterek, “Başta Valimiz olmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Sayın Rektörümüze teşekkür ediyoruz. Bilginin üretiminden emeğin yönlendirilmesine, bireysel yetkinliğin keşfinden toplumsal kalkınmanın sürdürülebilirliğine uzanan çağdaş insan kaynağı politikaları artık sadece birey değil, toplumun geleceğini tayin eden stratejik bir alan haline gelmiştir. Bu bağlamda gençliğin potansiyelini doğru mecralarla buluşturmak ulusal vizyonun da temelini oluşturuyor” dedi.

Fuar, sadece Kocaeli’ndeki öğrencileri değil, Türkiye’nin dört bir yanından tüm üniversite öğrencileri ve mezunlarını kapsıyor. Bu yönüyle MARMARAKAF, istihdamda fırsat eşitliği yaratmayı hedefliyor. İki gün sürecek etkinlikte Türk Hava Yolları, ASELSAN, ROKETSAN, BAYKAR, BOTAŞ, TRT, Türk Telekom, TÜPRAŞ, Hyundai ve Ford Otosan gibi dev firmalar yer alacak. Türkiye’nin iş dünyasını geleceğin profesyonelleriyle buluşturan MARMARAKAF, gençlere sadece iş fırsatları değil, aynı zamanda ilham verici kariyer deneyimleri sunmayı amaçlıyor.