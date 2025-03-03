Avrupa Konseyi’nden 3 ödülle İstanbul'a dönen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, 47 ülke içerisinde 19 belediyenin ödül aldığını, Büyükçekmece Belediyesi'nin ise üç önemli ödüle layık görüldüğünü açıkladıİSTANBUL (İGFA) - 24-27 Şubat tarihleri arasında Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi İzleme Komitesi toplantısı için Strazburg’da bulunan Büyükçekmece Belediye Başkanı ve Türk Milli Delegasyon Üyesi Dr. Hasan Akgün, İzleme Komitesi toplantıları hakkında belediye meclisini bilgilendirdi.

Büyükçekmece Belediye Meclisi Mart ayı toplantısını Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün başkanlığında gerçekleştirdi. Gündem maddeleri öncesi söz alan siyasi parti grup başkan vekilleri önemli gün ve olaylara ilişkin görüş ve temennilerini dile getirdi.

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi İzleme Komitesi toplantılarında Türkiye’de uygulanan kayyım atamaları nedeniyle ciddi anlamda eleştirilerle karşılaştıklarını kaydeden Başkan Akgün, komitenin bu konuda hazırladığı rapor hakkında belediye meclisini bilgilendirdi. Başkan Akgün, görevden el çektirilen belediye başkanın yargı süreci tamamlanıncaya kadar halkın oylarıyla seçilmiş meclisten birinin seçilmesinin demokrasinin gereği olduğuna vurgu yaptı.

Büyükçekmece Belediyesi’nde verilen ödüller hakkında konuşan Akgün, “Avrupa Konseyi’ne gittiğimizde ayrıca ödül töreni de vardı. 47 ülke içerisinde 19 belediye ödül aldı. Bizim aldığımız ödül 2050 Vizyon projesi, örnek gösterilen Katılımcı Bütçe Çalışmaları ve Yeşil İşyeri Projesi. Avrupa Konseyi tarafından verilen 3 önemli ödülü şehrimize, ülkemize getirdik verilen. Emeği geçen meclis üyesi arkadaşlarıma, mesai arkadaşlarıma, katkı sağlayan herkese şahsım ve Büyükçekmece ailem adına teşekkür ederim" dedi.