VS Partners (Value Solution Partners) tarafından yönetilen ve açıldığı günden itibaren bulunduğu ilde ve bölgede, perakendeciler ve ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gören, CarrefourSa Bursa Alışveriş Merkezi’nin mülkiyet devri gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - Bursa’nın ilk alışveriş merkezlerinden biri olan, 100.000 metrekare arsa alanı üzerine kurulu, 60.000 metrekare kiralanabilir alana sahip ve 146 seçkin mağazayı bünyesinde barındıran CarrefourSa Bursa AVM, 2001 yılının Eylül ayında ziyaretçileriyle buluşmuştu.

Ticari faaliyetlerini 23 yıldır devam ettiren CarrefourSa Bursa AVM, prestijli lokasyonu ve projede yer alan CarrefourSa hipermarketi ile de bölgenin en yoğun ilgi gören perakende noktalarından biridir.

Satışa ilişkin işlemler, Aerium-Bainbridge temsilcileri ve danışmanları, VS Partners (Value Solution Partners), Cefic ve AK Yatırım ile birlikte yürütüldü.

Londra Merkezli ve uluslararası bir yatırımcı olan Aerium-Bainbridge firmasına ait CarrefourSa Bursa AVM’nin mülkiyet devri Atış Yapı’nın Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş ve Turyapı ile oluşturduğu konsorsiyum ile gerçekleşti.

Bursa başta olmak üzere Türkiye’nin ve dünyanın dört bir tarafında 2 binden fazla yaşam alanı ve yaklaşık 130 bin metrekare ticari alan üretmiş olan Atış Grup gerçekleşen bu mülkiyet devri işlemi ile, Bursa’nın en prestijli noktalarından biri olan Nilüfer, Odunluk’taki CarrefourSa Bursa Alışveriş Merkezi ile de yaşama ve yaşanmaya değer projelerin öncüsü olmaya devam ediyor.