Temmuz ayının gelmesi ile birlikte çarşılarda, pazarlarda ve marketlerde kırmızı erik tezgahlara giriş yaptı.Ersel NALBANT / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Tezgahlarda yoğun taleple karşı karşıya kalan kırmızı eriğin satış fiyatı ise tezgahtan tezgaha değişkenlik göstermeye devam ediyor.

“KIRMIZI ERİĞİN DE FİYATLARINA YANSIDI”

Fiyatların her tezgahta olduğu gibi eriklere de yansıdığını belirten bir esnaf şöyle konuştu:

”Fiyatlar her ürüne olduğu gibi eriklere de yansıyor. Vatandaşlar alışveriş yaparken şikayet ediyor mu? Ediyor. Fakat biz de esnafız elimizden geldiğince uygun fiyatlı satışlar sunmaya çalışıyoruz.”