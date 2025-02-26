2024-2025 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararı uyarınca ülke genelinde av sezonu 2 Mart 2025 tarihi itibariyle Ağustos ayına kadar kapanıyor.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 2 Mart 2025 tarihi itibariyle av ve yaban hayvanlarının üreme döneminin başladığından, avın açılacağı Ağustos ayına kadar olan dönemde ülke genelinde avlama faaliyetinin sona erdirileceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2024-2025 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararı paylaşıldı.

Buna göre, av ve yaban hayvanlarının eş tutma, üreme, yavru büyütme ve erginleşme evrelerini içine alan bu dönemde toplumun tüm kesimlerinin tabii ortamlara çıkarken daha hassas hareket etmesi ve av ve yaban hayvanlarının yavru ve yumurtalarının toplanmaması; 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ve Merkez Av Komisyonu kararında yasaklanan bu fiilleri işleyenler hakkında idari para cezası verileceği ayrıca av hayvanı türüne göre değişen tazminat bedelleri talep edileceği kaydedildi.

Merkez Av Komisyonu Mayıs ayı içerisinde toplanarak 2025-2026 av dönemini kapsayacak kararı alacağı duyurulurken, kararda av döneminde uygulanacak avlanma usul ve esasları

ile av hayvanı türlerine göre avın açılacağı tarihlerin de yeniden belirleneceği bidirildi.