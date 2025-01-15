Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ata tohumlarının Şubat ayından itibaren Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerde satışa sunulacağını duyururken, tescilli Ata tohumlarının sayısının 49'a çıkarılacağını söyledi.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü'nü ziyaret ederek incelemede bulundu.

Merkezde bugüne kadar 19 bin tohum çeşidinin tescil edildiğine işaret eden Yumaklı, yılda yaklaşık bin adet tohumun tescilinin yapıldığını söyledi.

Tohumculukta son dönemde Türkiye'nin önemli başarı hikayesi yazdığına dikkati çeken Yumaklı, Türkiye'de 2002'de 145 bin ton tohum üretildiğini ve şimdi bu rakamın 1,3 milyon tona çıktığını aktararak, Türkiye'den 117 ülkeye tohum ihracatı yapıldığını kaydetti. Bakan Yumaklı, Bakanlık olarak sertifikalı tohum üretimini 2005'ten bu yana desteklediklerini anımsattı.

Son dönemde özellikle iklim değişikliği nedeniyle bitkisel hastalıklarda artış yaşandığına işaret eden Yumaklı, dayanıklı tohumların geliştirilmesine odaklanıldığını bildirdi.

???? Ata tohumlarımızı vatandaşlarımız için daha ulaşılabilir hale getiriyoruz.???? Anadolu topraklarımızın özünde filizlenen tescilli ata tohumlarımız, Şubat ayında Tarım Kredi marketlerde raflardaki yerini alacak.Herkes tescilli ata tohumlarımıza kolaylıkla erişecek.✅ pic.twitter.com/UWxm91DggM— İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) January 14, 2025

TESCİL EDİLEN ATA TOHUMU 49'A ÇIKACAK

Bugüne kadar 37 ata tohumunun tescil edildiğine dikkati çeken Bakan Yumaklı, Şubat içerisinde bu rakamı 49'a çıkartmayı hedeflediklerini söyledi.

Bu kapsamda geliştirilen ata tohumlarının vatandaşımızın da çok kolay ulaşabileceği bir ortam sağlanması amacıyla Tarım Kredi Kooperatiflerinin marketlerinde satılmasıyla ilgili çalışma başlattıklarını anımsatan Bakan Yumaklı, "Şubat ayı içerisinde Türkiye'deki her bir vatandaşımız Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerine giderek tescillenmiş ata tohumlarına ulaşacak. Vatandaşlarımızın bunları ihtiyaçlarına göre kullanması mümkün olabilecek" diye konuştu.