Vali Rahmi Doğan ve Eşi Gülden Gülüzar Doğan, Yenikent Halk Eğitim Merkezi tarafından hazırlanan 'Sanatın Diliyle Değerlerimiz' sergisine katılarak açılışını gerçekleştirdi.

SAKARYA (İGFA) - Hz. Muhammed'in (S.A.V.) 1500. doğum yıl dönümü vesilesiyle, onun değerlerini ve nezaket anlayışını geleceğe aktarmak amacıyla hazırlanan ebru, hat, tezhip ve filografi sanatlarının yer aldığı sergide Vali Doğan, her bir eserin güzel ahlâk, merhamet ve ilmin sanatla yoğrulmuş yansımaları olduğunu, bu eserlerin kültürel değerlerimizi yaşatmada ve nesillere aktarmada önemli bir rol üstlendiğini vurguladı.

Peygamber Efendimiz'in (S.A.V.) 1500. doğum yıl dönümü dolayısıyla, onun güzel ahlakını ve nezaketini gelecek nesillere aktarmak amacıyla Yenikent Halk Eğitimi Merkezi tarafından hazırlanan 'Sanatın Diliyle Değerlerimiz' sergisi kapsamında düzenlenen programa; Adapazarı Kaymakamı Dr.Oktay Kaya, İl Millî Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, protokol üyeleri, okul müdürleri, öğretmenler, usta öğreticiler, kursiyerler ve çok sayıda ziyaretçi de katılım sağladı.

Sergi hakkında bilgi verilen konuşmanın ardından Vali Rahmi Doğan ve protokol üyeleri kurdele keserek serginin açılışı gerçekleştirdi. Açılışın ardından sergi alanı gezildi. Tüm eserler davetliler tarafından titizlikle incelendi.

Sergide; ebru, hat, tezhip, filografi, deri, kâğıt rölyef, ahşap yakma ve epoksi alanlarından bir çok eser yer aldı. Eserler, kursiyerlerin el emeğiyle hazırlanırken, her bir çalışmada farklı değerler sanat yoluyla ifade edildi.

Ziyaretçiler sergiyi ilgiyle gezerek eserleri yakından inceleme fırsatı buldu. Program, sergi gezisinin ardından sona erdi.