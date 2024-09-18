Erzincan 548. İstihkam İnşaat Taburu’nda 1982-83 yılları arasında vatani görevlerini tamamlamış 18 asker arkadaşı Kocaeli’de Gez-Gör ile buluştuKOCAELİ (İGFA) - Erzincan 548. İstihkam İnşaat Taburu’nda 1982-83 yılları arasında vatani görevlerini tamamlamış 18 asker arkadaşı, her yıl geleneksel hale getirdikleri etkinliklerle Türkiye’nin farklı illerinde bir araya geliyor. Bu yılki etkinlik çerçevesinde 41’inci buluşmalarını Kocaeli’de gerçekleştiren eski arkadaşlar, tertipleri Ayhan Biter’in davetlisi olarak kentimize geldi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın kentin tanıtımında büyük katkısı olan Gez- Gör Kocaeli programına katılan asker arkadaşları, İzmit’in tarihi, kültürel ve doğal mekanlarını gezerek, dostluklarını pekiştirdi. Bu anlamlı gezi programında asker arkadaşlarının eşleri ve çocukları da yer aldı.

TARİHİ MEKANLAR GEZİLDİ

Kocaeli’de yaşayan Ayhan Biter’in misafiri olarak şehrimize gelen askerlik arkadaşları Büyükşehir’in Gez-Gör programıyla İzmit’in tarihi, kültürel ve doğal mekanlarını gezdi. Toplam 36 kişiden oluşan gruba Gez-Gör ekipleri Bağçeşme Namazgah Şehitliği, Orhan Cami, Sırrıpaşa Konağı ve Saat Kulesi’nin tarihi dokusunu tanıttı. Tarih koridorunda bulunan tarihi ve turistik yerleri ziyaret eden arkadaşlar bu güzel anları fotoğraf çekerek ölümsüzleştirdi. Ayrıca Ormanya Doğal Yaşam Alanını da gezen grup, Kocaeli’nin doğasına ve kültürel mekanlarına hayran kaldıklarını belirterek, kendilerini misafir eden Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

TESKERE İLE BİTMEYEN DOSTLUK

Kocaeli’ne asker arkadaşları ile görüşmek için İzmir’den gelen Ramazan Ekici “Teskere ile bitmeyen dostluk” adı altında 41 yıldır asker arkadaşları ile görüştüklerini söyledi. Her yıl düzenledikleri bu tür faaliyetlerle dostluklarını pekiştirdiklerini anlatan Ekici, “Bir araya gelmekten mutluyuz. Arkadaşlarımızla kardeş gibi olduk. Ailecek bu gezilere katılıyoruz. Bu sene de mutfak çavuşumuz Ayhan Biter’in davetiyle Kocaeli’de buluştuk. Kocaeli’de olmaktan çok mutluyum. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ilgi ve alakaları için teşekkür ederim. Şu ana kadar gördüğüm belediye hizmetlerine hayran kaldım” dedi. Erzincan’dan Kocaeli’ne uzanan dostluk toplantısına katılan Sakarya Akyazı’dan Kemal Kaliç ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne göstermiş olduğu ilgiden ve ev sahipliğinden dolayı teşekkür etti.