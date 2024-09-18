Geçtiğimiz günlerde olağan genel kurul toplantısını gerçekleştiren Nilüfer Rumeli Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nde, görev dağılımı belli oldu.BURSA (İGFA) - Kısa bir süre önce kurulan ve olağan genel kurul toplantısını geçtiğimiz günlerde yapan Nilüfer Rumeli Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nde, görev dağılımı belli oldu. Olağan yönetim kurulu toplantısında alınan karar doğrultusunda yönetim kurulu Vedat Yücebaş başkan, Cemil Vardar Başkan Yardımcısı, İsmail Bursalı Mali İşlerden ve Projelerden Sorumlusu, Burhan Beyaz Genel Sekreter ve Barın sorumlusu, Recep Kamyan ise Halkla İlişkiler Sorumlusu olarak belirlendi.

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