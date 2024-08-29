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Şair Yüksel Akdemir’in sunumuyla Aşık Muzaffer Bulut, Aşık Ozan Reyhani, Aşık Temel Turabi, Şair Ayhan Korkmaz ve Şair Vahdettin Işık’ın katılımıyla icra edilen programda konuklar sazı ve sözü ile dinleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Bursa'da Yıldırım Belediyesi, kadim Anadolu kültürünün en önemli unsurlarından âşıklık geleneğini Yıldırım’da yaşatıyor. BURSA (İGFA) - Yıldırım’da bu geleneği yaşatan aşıkların hazırlayıp sunduğu ‘Korkutata Aşıklar Kervanı Yıldırım’da şölenlerinin ilki Yavuzselim Meydanı’nda gerçekleştirildi.