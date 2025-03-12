Artvin il merkezinde yaşanan heyelanda butik otel olarak hizmet veren bir tesisin bazı bölümleri yıkıldı.Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Artvin Çayağzı Mahallesi Kaledibi mevkisinde bağımsız bölümlerden oluşan turistik tesisin arka kısmındaki alanda heyelan meydana geldi. Heyelan sırasında yıkılan istinat duvarı, iki yapıda hasara yol açtı.

İhbar üzerine olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Tesiste konaklayanlardan H.S, olayın ardından odadan çıkmaya çalıştığı sırada ayağından yaralandı.

VALİ ERGÜN, OLAY YERİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU

Artvin Valisi Turan Ergün, olay yerinde incelemelerde bulunarak, işletme sahibine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ergün, burada gazetecilere yaptığı açıklamada; “Otelimiz apart otel şeklinde olup, 2’şer katlı, ayrı ayrı binalardan oluşan bir yapıdır. Heyelan sonucu yıkılan istinat duvarı, 2 blok ve 4 odayı etkilemiştir. Bir vatandaşımız ayağından hafif şekilde yaralanmıştır. İhbar üzerine tüm ekiplerimiz olay yerine intikal etti. Ayrıca ekiplerimiz hasar tespit çalışmalarına başlamıştır. Otel sahiplerine tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.” dedi.