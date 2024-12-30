Artvin'de bir haftada farklı suçlardan aranan 59 kişi yakalandı.Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Artvin Valiliği, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik il genelinde emniyet ve jandarma ekiplerince sürdürülen faaliyetlere ilişkin son bir haftanın özetini kamuoyuyla paylaştı.

20 - 27 Aralık 2024 tarihleri arasındaki faaliyetler kapsamında, 10, 20 yıl hapis cezası bulunan 4, 5,10 yıl hapis cezası olan 1; 5 yıla kadar hapis cezası olan 13 ve ifadeye yönelik aranan 41 kişi olmak üzere toplamda 59 kişi yakalandı.