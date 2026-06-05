Artvin İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrencilerin çok yönlü gelişimi için okullardaki çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Öğrencilerin dengeli fiziksel gelişimi için tasarlanan barfiks istasyonları okul bahçelerine kurulmaya devam ediyor.

Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Müdürlük tarafından uygulanan 'Oyna Artvin' projesi kapsamında, Artvin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sıtkı Kahvecioğlu Eğitim, Spor, Turizm ve Yaşlılar Huzurevi Vakfı arasında imzalanan iş birliği protokolü ile sağlanan destekle okul bahçelerinde barfiks istasyonları kurulmaya başlandı.

Artvin'deki tüm okulları kapsayan projeyle ilgili olarak açıklamada bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, 'Öğrencilerimizin sağlıklı gelişen, iyi ve başarılı bireyler olması için okul içi öğrenme ortamlarını olduğu kadar okul bahçelerimizi de çocuklarımızın fiziksel ve sosyal gelişimlerini destekleyici oyun alanları haline getirmeye çalışıyoruz. Protokol kapsamında ilimizdeki tüm okul bahçelerine barfiks istasyonu kurmayı planladık. İlk etapta 50 okul bahçemize barfiks istasyonu kurulması sözleşmesi yapılırken şu anda merkez ilçemizden başlamak üzere 12 okulumuzda yapımı tamamlandı ve her gün yeni okullarımız buna ekleniyor. Özellikle barfiks istasyonlarını tercih etmemizin nedeni günümüzde çocuklarımızın çalışma masasında, ders kitapları ile oyun araçları karşısında oturarak zaman geçirmesi ve bu durumun çocuklarımızdaki omurga ve boyun düzleşmesi, skolyoz gibi hastalıkların sıklaşmasına neden olmasıdır.' dedi.

Çocukların hareket halinde olmalarının kas ve omurga sistemi gelişimine katkı sağlayacağı düşüncesiyle il genelindeki tüm okul bahçelerine barfiks istasyonları kurulacağını ifade eden Acar, '100 okul bahçesinde kurulacak barfiks sistemlerinin finansal desteğini sağlayan Sıtkı Kahvecioğlu Vakfı Kurucusu Sıtkı Kahvecioğlu ve Vakıf Müdürü Nuray Gencer Hanımefendi'ye tüm öğrencilerimiz ve eğitim camiamız adına teşekkür ederim.' dedi.