Edirne amatör spor camiasının ulusal düzeydeki temsil gücünü artıran ve futbolun idari yapılanmasında kentin adını ön plana çıkaran prestijli bir gelişme yaşandı. Bölge sporunun gelişimi için uzun süredir yerel düzeyde yürütülen çalışmalar, başkent Ankara'da gerçekleştirilecek büyük genel kurulda karşılık buldu.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı ve Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu (TASKK) Yönetim Kurulu Üyesi Muzaffer Yıldırım, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Ankara'da yapılacak olan olağan mali genel kurulunda delege olarak yer alacak. Kent spor camiasında büyük bir heyecan yaratan bu gelişmeyle birlikte Edirne, Türk futbolunun geleceğinin oylanacağı masada delege düzeyinde temsil edilecek.

Edirne sporunu ulusal mecralarda başarıyla temsil eden ve amatör kulüplerin haklarını koruma noktasında önemli görevler üstlenen Edirne ASKF Başkanı Muzaffer Yıldırım, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bünyesinde kritik bir göreve seçildi. Aynı zamanda TASKK Yönetim Kurulu Üyeliği görevini de yürüten Yıldırım, şampiyonaların ve amatör liglerin geleceğini yakından ilgilendiren büyük kurulda oy hakkına sahip olacak.

TASKK'IN 9 DELEGESİ ARASINA GİRMEYİ BAŞARDI

Edinilen bilgilere göre, 6-7 Haziran 2026 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek olan TFF Olağan Mali Genel Kurulu'nda, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu (TASKK) kontenjanından katılım sağlayacak delegeler netleşti. Toplamda yüzlerce delegenin oy kullanacağı TFF seçimlerinde, amatör futbol dünyasını en üst düzeyde temsil eden TASKK'ın yalnızca 9 delege hakkı bulunuyor. Bu kısıtlı ve prestijli kontenjan listesine Edirne'den Muzaffer Yıldırım'ın seçilmesi, kent sporu adına tarihi bir başarı olarak kayıtlara geçti.

Türk futbolunun mali yapısının, bütçelerinin ve amatör kulüpleri doğrudan etkileyen yeni dönem idari yapılanmasının masaya yatırılacağı genel kurulda Edirne'nin de söz sahibi olması, kent genelinde büyük bir memnuniyetle karşılandı. Spor otoriteleri, Edirne ASKF Başkanı Muzaffer Yıldırım'ın bu temsiliyetinin; Edirne'deki amatör spor kulüplerinin sesini Ankara'ya duyurması, tesisleşme yatırımları ve bölgesel amatör lig teşvikleri konusunda kentin görün