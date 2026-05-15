Ağrı'da devam eden AKSA Doğalgaz 15. Kurumlar Arası Futbol Ligi'nde Ortadoğu Gazeteciler Cemiyeti, MEBS United'ı 6-4 mağlup ederek turnuvadaki ilk 3 puanını hanesine yazdırdı.

AĞRI (İGFA) - AKSA Doğalgaz sponsorluğunda düzenlenen 15. Kurumlar Arası Futbol Ligi grup müsabakalarında heyecan 2. hafta karşılaşmalarıyla devam etti.

ASKF Sahası'nda oynanan ve hakem Metin Telhan'ın yönettiği mücadelede MEBS United ile Ortadoğu Gazeteciler Cemiyeti karşı karşıya geldi. 15 Mayıs 2026 tarihinde saat 17.00'de oynanan bol gollü karşılaşmada Ortadoğu Gazeteciler Cemiyeti, rakibini 6-4 mağlup ederek turnuvadaki ilk galibiyetini aldı.

ORTADOĞU GAZETECİLER CEMİYETİ SAHADAN 3 PUANLA AYRILDI

Mücadeleye hızlı başlayan Ortadoğu Gazeteciler Cemiyeti, erken dakikalarda bulduğu gollerle skor üstünlüğünü eline aldı. MEBS United, Yusuf Koçak ve Mehmet Resul İçgüleş'in golleriyle oyunda kalmaya çalışsa da Ortadoğu Gazeteciler Cemiyeti hücum hattındaki etkili oyunuyla farkı korumayı başardı. Karşılaşmada Muhammet Üldeş'in performansı dikkat çekerken, takım arkadaşlarının da skora verdiği katkı galibiyette belirleyici oldu.

Maç boyunca yüksek tempo ve karşılıklı goller izleyen futbolseverler, turnuvanın mücadele gücü yüksek karşılaşmalarından birine tanıklık etti. Ortadoğu Gazeteciler Cemiyeti, aldığı 6-4'lük galibiyetle hem moral buldu hem de grup mücadelesinde önemli bir çıkış yakaladı.

Karşılaşmanın ardından değerlendirmede bulunan Ortadoğu Gazeteciler Cemiyeti takım kaptanı Dr. Osman Altay, alınan galibiyeti Ortadoğu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nihat Aydın'a armağan ettiklerini belirtti. Altay, takım olarak sahada iyi mücadele ettiklerini ifade ederek, 'Bugün bizim için önemli bir karşılaşmaydı. Arkadaşlarımız sahada büyük bir emek ortaya koydu. Bu galibiyeti Ortadoğu Gazeteciler Cemiyeti Başkanımız Nihat Aydın'a armağan ediyoruz. Turnuvada emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz' dedi.

AKSA Doğalgaz 15. Kurumlar Arası Futbol Ligi'nin kurumlar arası dayanışmayı güçlendiren önemli bir organizasyon olduğuna dikkat çekilirken, karşılaşmaların dostluk, centilmenlik ve spor ruhu içerisinde devam ettiği belirtildi. Ortadoğu Gazeteciler Cemiyeti'nin MEBS United karşısında aldığı galibiyet, takımın turnuvadaki iddiasını sürdürmesi açısından önemli bir sonuç olarak değerlendirildi.

Bol gollü geçen mücadele sonunda Ortadoğu Gazeteciler Cemiyeti 3 puanı hanesine yazdırırken, MEBS United ise ortaya koyduğu mücadeleyle alkış aldı.