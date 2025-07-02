Artvin Valisi Turan Ergün, Arhavi ilçesinde bazı ziyaret ve incelemelerde bulundu.Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Vali Ergün, ilk olarak Arhavi’de yenileme çalışmalarının tamamlanma aşamasına gelen ve önümüzdeki günlerde hizmete alınması planlanan 220 tır kapasiteli tır parkında incelemelerde bulunarak, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kemal Demirel’den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ergün, yenileme çalışmalarının tamamlanması ile birlikte alandaki bozuk zeminin tamamen beton zemin ile düzgünleştirilerek altyapı eksikliklerinin giderileceğini ve ihracatın lokomotifi olan TIR şoförleri için parkın daha konforlu hale geleceğini kaydetti.

Asfalt kaplama çalışması tamamlanan 1.650 metrelik Derecik–Kestanealan–Üçler grup köy yolunda incelemelerde bulunan Ergün, programın devamında Derecik Köyü’nde köy halkıyla bir araya gelerek, vatandaşların talep ve ihtiyaçlarını dinledi.

Ergün’ün ziyaretlerine İl Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mehmet Çelik ile bazı daire amirleri eşlik etti.