Kocaeli Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen Yaz Konserleri kapsamında Ceyhun Can ve Mustafa Özden, Gebze Millet Bahçesi'nde sahne aldı.

KOCAELİ (İGFA) - Yaz akşamlarının keyfini müzikle buluşturan Gebze Belediyesi, Gebze Millet Bahçesi'nde vatandaşlara unutulmaz bir konser akşamı yaşattı. 16 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilen programda Ceyhun Can ve Mustafa Özden, sevilen eserleriyle Gebzelilerle buluştu.

ŞARKILAR VE HALAYLARLA DOLU GECE

Saat 20.00'de başlayan konserde sanatçıların seslendirdiği şarkılara vatandaşlar hep birlikte eşlik etti. Müzik ve eğlencenin bir arada yaşandığı gecede Gebzeliler, aileleri ve sevdikleriyle birlikte keyifli vakit geçirdi. Konser boyunca vatandaşlar şarkılara eşlik ederken, halaylarla da gecenin coşkusuna ortak oldu.

YAZ AKŞAMLARI KÜLTÜR VE SANATLA BULUŞUYOR

Gebze Belediyesi, yaz döneminde düzenlediği kültür ve sanat etkinlikleriyle vatandaşları açık hava programlarında buluşturmaya devam ediyor. Gebze Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen Yaz Konserleri de kentin sosyal yaşamına renk katan etkinliklerden biri olarak vatandaşlardan ilgi gördü.

Müzik dolu gecenin sonunda vatandaşlar, sanatçılara ve programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.