Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti Sapanca İlçe Teşkilatı'nın düzenlediği 'Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor' programına katıldı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyüşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sapanca'da AK Parti İlçe Teşkilatı'nın 'Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor' soru-cevap programında ilçe sakinlerini dinledi.

İki ayrı meydan, kapalı otopark, huzurevi, kapalı spor salonu, Sapanca Gölü Kıyı Park ile 1 milyar TL'lik kolektör hattı projelerini anlatan Alemdar, ADARAY'ın Sapanca'ya uzatılması projesinin detaylarını ilk kez paylaştı.

Alemdar, 'Şehrimizin vitrini Sapanca'mıza göreve geldiğimiz günden beri projeler üreterek ilçeye tarihin en büyük yatırımlarını kazandırmak için kolları sıvadık. Turizm yaparken derelerimizi, kıyı kenar çizgisini korumak zorundayız. Biz kimseyi kayırmadık, hiç kimseye ayrıcalık tanımadık' dedi.

YOĞUN KATILIM

Şehit Albay Güner Ekici Parkı'nda düzenlenen programda SATSO Başkanı Akgün Altuğ, AK Parti Sapanca İlçe Başkanı Şafak Başoğlu, MHP Sapanca İlçe Başkanı Gökhan Alemdar, Sapanca Muhtarlar Derneği Başkanı Barış Yıldız, AK Parti Sapanca Kadın Kolları Başkanı Arzu Akçay, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Hasan Yayla, teşkilat mensupları, muhtarlar, bölge halkı ve basın mensupları yer aldı.

'SAPANCA GÖLÜ'NÜ VATANDAŞIN KULLANIMINA AÇIYORUZ'

'Sapanca Gölü'müzü vatandaşlarımızın kullanımına açmak için 6 kilometrelik Sapanca Park projemizde inşa çalışmaları devam ediyor. Yürüyüş ve bisiklet yolları, çocuk oyun grupları, çevre düzenleme işlemleri ile Sapanca Gölü'müzü koruyor ve halkın kullanımına açıyoruz.'

1 MİLYAR TL'LİK ALTYAPI YATIRIMI

'Sapanca için 2003 senesinde Ankara dışında gerçekleşen tek Bakanlar Kurulu Toplantısı ile Sapanca Gölü etrafının kolektör hattı ile çevrelenmesinde önemli katkılarım oldu.

İnşallah 1 Milyar TL'lik altyapı yatırımı ile modern ve yenilenmiş kolektör hattımızı ve altyapımızı değiştirerek üst yapı çalışmaları ile gölümüzü korumakla kalmayıp Sapanca'nın çehresini de değiştireceğiz. Bu konuda bizlere desteğini esirgemeyen Sapancalı hemşerilerime sonsuz teşekkür ediyorum.'

ADARAY HIZLI TREN'İ BEKLİYOR

'Sapanca ulaşımı için çok önemli olan ADARAY'ın Sapanca'ya uzatılması için Yüksek Hızlı Tren projesinin tamamlanmasını bekliyoruz. Sapanca Kırkpınar ve Gar Meydanı'nın birbirine bağlanması Sapanca için çok önemli olduğunu biliyoruz. Hedefimiz 16 ilçemizde kendi otobüs filomuz ile ulaşım şekillerini çeşitlendirmektir. Sapanca'nın duble yolu için bakanlık ile temas halindeyiz. Projemizi sunduk kararın çıkmasını bekliyoruz.'

GÖL VE DOĞA TURİZMİN TEMELİ

'Bugün Sapanca'da yaşayanların da turizmcilerin de sahip olduğu değerin temelinde bu göl ve bu doğa var. Turizm yaparken derelerimizi korumak zorundayız. Kıyı kenar çizgisini korumak zorundayız. Sit alanlarını korumak zorundayız. Bunları bir düzen ve plan dahilinde yaptığımızda geleceğe daha sağlam bakabiliriz.'

'BALLIKAYA BARAJI GÖLDEKİ BASKIYI AZALTACAK'

'Sapanca, Sakarya'nın reklam yüzüdür. Bu nedenle kıymetini bilmek zorundayız. Bu güzellikleri kaybetmeden çocuklarımıza daha güzel şekilde bırakmanın gayreti içindeyiz. Ballıkaya Barajı'nda çalışmalar başladı.

Sapanca Gölü havzası geçmiş yıllara göre küçüldü. Yağış rejimleri değişti. Eskiden kar yağdığında yüksek kesimlerde uzun süre kalırdı. Bugün aynı tabloyu göremiyoruz. Buharlaşma oranları arttı. Bu nedenle alternatif kaynaklar oluşturmak zorundayız. Mollaköy tarafından gelen suların sisteme dahil edilmesi için çalışmalar yaptık. Ballıkaya İsale Hattı devreye alındığında Sapanca Gölü'nden alınan su miktarını azaltacağız. Böylece gölümüzü koruma adına önemli bir adım atmış olacağız.'

'SAPANCA'YA İKİNCİ BİR MEYDAN'

'Geçtiğimiz günlerde açıkladığımız Sapanca'mızın ikinci yeni meydanı olacak Kaymakamlık önündeki meydan için projemiz tamam. Çalışmalar kısa süre içerisinde başlayacak.'

'İLÇEYE DEĞER KATACAK ÇALIŞMALARA YOĞUNLAŞIYORUZ'

'Oyun parklarıyla ilgili talepler tarafımıza ulaştı. Çocuklarımızın güvenli ve modern koşullarda vakit geçirmeleri için notlarımızı aldık. Mezarlıklarımızın bakımıyla ilgili 16 ilçede bütüncül bir şekilde çalışmalarımız sürüyor. Asfalt çalışmalarında Sapanca'nın her noktasına ulaşmaya çalışıyoruz. Rutin belediyecilik faaliyetleri rayında ilerliyor bizler ilçemize değer katacak çalışmalar üzerinde yoğunlaşıyoruz.'

'Sapanca'ya huzurevi kazandırıyoruz'

'Sapanca'ya yeni bir huzurevi kazandırıyoruz. Şu anda projesi hazırlanıyor. Vakfımızla birlikte ortaklaşa yürüttüğümüz bir çalışma. Daha önce vakfımıza tahsis edilen alanla ilgili işlemler tamamlandıktan sonra huzurevini Sapanca'ya kazandıracağız.'

'BU ŞEHİR HEPİMİZİN'

'Sapanca'mızın dışında şehir genelinde tüm vatandaşlarımızın yararlanabilecekleri Bilim Merkezi, Şehir Kütüphanesi, AFA, AKM, belediye hizmet binası, ilçelerdeki spor salonları, kentsel dönüşüm, sanayi dönüşümü gibi birçok proje eş zamanlı olarak kendi mecralarında ilerliyor. 'Bu Şehir Hepimizin' mottosuyla çıktığımız bu yolda 16 ilçemize adil ve eşit hizmet anlayışı ile hizmet ediyoruz.'

BAŞKAN ALEMDAR'A HİZMET TEŞEKKÜRÜ

AK Parti Sapanca İlçe Başkanı Şafak Başoğlu, Başkan Alemdar'a hizmetler için teşekkür ederek, 'İlçemizde yapımına devam eden ve proje aşamasındaki birçok projeyi ilçemize kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar'a sonsuz teşekkür ediyorum' ifadelerini kullanırken MHP Sapanca İlçe Başkanı Gökhan Alemdar ise, 'Cumhur İttifakı ile Sapanca'mız tarihinin en büyük yatırım dönemini yaşıyor' dedi.

Alemdar, ilçede yürütülen çalışmaları inceledi, esnafı ve vatandaşları ziyaret etti.