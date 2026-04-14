Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Hizmet-İş 1. Grup Büyük Temsilci Buluşması için Antalya'ya gitti. Arslan, ev işçilerinde 125 bin üye örgütlenmesi başarısına değinerek hedefi 500 bine çıkardıklarını söyledi. Filistin'e destek vurgusu yapan Arslan, Sumud Filosu'na tam destek verdiklerini ve 50 yıldır Filistin davasını omuzladıklarını belirtti.

MARDİN (İGFA) - Karşılama töreninde bir selamlama konuşması yapan Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, Türkiye'nin dört bir yanından gelen katılımcılara teşekkür ederek, bu buluşmanın büyük bir moral ve motivasyon kaynağı olduğunu ifade etti. Arslan, 'Birlik ve beraberliğimizin sembolü olan bu karşılama bizim için büyük bir gurur kaynağıdır. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız' dedi.

Dünya ve Türkiye'nin zorlu bir süreçten geçtiğini belirten Arslan, çalışma hayatında ve yerel yönetimlerde yaşanan sıkıntılara dikkat çekerek, 'Bütün engellere, iftiralara ve önümüze konan barajlara rağmen sendikamız büyümeye devam ediyor. Son aylarda da önemli bir üye artışı sağlayarak yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz' diye konuştu.

'EV İŞÇİLERİNDE TARİHİ BAŞARI, HEDEF 500 BİN ÜYE'

Ev işçilerinin örgütlenmesine özel vurgu yapan Arslan, elde edilen başarının uluslararası alanda da teyit edildiğini belirterek, 'İki yılda yaklaşık 125 bin ev işçisini sendikamız çatısı altında buluşturduk. Bu başarı uluslararası sendikal hareket tarafından kabul edilmiş ve ILO tarafından da teyit edilmiştir. Hedefimiz 500 bin ev işçisini sendikamıza kazandırmaktır' dedi. Taşeron sistemine karşı verilen mücadeleyi hatırlatan Arslan, 'Nasıl ki taşeron sistemini ortadan kaldırdıysak, ev işçilerinin önündeki engelleri de kaldıracağız. HAK-İŞ ve Hizmet-İş her zaman inşa eden, büyüten ve güçlendiren bir anlayışla yoluna devam etmektedir' diye konuştu.

FİLİSTİN'E DESTEĞİMİZ SÜRECEK'

Filistin'de yaşananlara da değinen Arslan, bölgede devam eden zulme dikkat çekerek, dünyanın büyük bir kriz ve adaletsizlik ortamından geçtiğini ifade etti. Arslan, özellikle yakın coğrafyada yaşanan kan ve gözyaşının tüm insanlık adına derin bir yara olduğunu vurguladı. Filistin'e yönelik saldırılara tepki gösteren Arslan, 'Bu katil sürülerine, bu siyonist katillere ve bu zulme destek verenlere karşı gücümüzü, inancımızı ve mücadelemizi göstermeye devam edeceğiz' dedi.

'HAK-İŞ OLARAK SUMUD FİLOSU'NA TAM DESTEK VERİYORUZ'

HAK-İŞ'in uluslararası dayanışma çalışmalarına aktif katkı sunduğunu belirten Arslan, HAK-İŞ'in de içerisinde yer aldığı sivil inisiyatiflerle birlikte oluşturulan Sumud Filosu'nun, Filistin halkına yönelik ablukayı kırmak ve insani yardımları ulaştırmak amacıyla önemli bir sorumluluk üstlendiğini ifade etti. Arslan, İspanya, İtalya, Yunanistan ve Türkiye'den yola çıkan bu girişimin çok sayıda aktivistin katılımıyla hayata geçirildiğini belirterek, HAK-İŞ olarak mazlum coğrafyalara yönelik dayanışma faaliyetlerinde öncü rol üstlenmeye devam edeceklerini vurguladı. Bu tür girişimlerin sadece bir yardım faaliyeti değil, aynı zamanda küresel vicdanın sesi olduğunu dile getirdi.

'50 YILDIR FİLİSTİN DAVASINI OMUZLUYORUZ'

HAK-İŞ ve Hizmet-İş'in Filistin davasındaki kararlı duruşuna dikkat çeken Arslan, '50 yıldır Filistin davasını omuzluyoruz. Mazlumların yanında olmaya, haksızlıklara karşı durmaya devam edeceğiz. Bu, bizim sadece sorumluluğumuz değil, aynı zamanda borcumuzdur' diye konuştu.

Törende Genel Başkanı Arslan'ın yanı sıra, Genel Başkan Yardımcısı ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Vekili Halil Özdemir, Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcıları İdris Ersoy ve Celal Yıldız, HAK-İŞ İl Başkanları, Hizmet-İş Sendikası şube başkanları ve yardımcıları, işyeri sendika temsilcileri, komite başkanları ile uzmanlar yer aldı.