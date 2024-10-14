İletişim Başkanlığı, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan, "Eski ve yeni bakan arasında makam aracı krizi çıktı" iddiasının doğru olmadığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Açıklama İletişim Başkanlığı bünyesindeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden geldi.

Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Eski ve yeni bakan arasında makam aracı krizi çıktı" iddiasına ilişkin yapılan açıklamada, bahse konu iddianın doğru olmadığı belirtildi.

Açıklamada, "İddiaya konu olan araç, Tarım ve Orman Bakanlığı envanterinde bulunmamaktadır. Ayrıca, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Tarım ve Orman eski Bakanı Vahit Kirişçi arasında, bahse konu iddiaya dair herhangi bir görüşme meydana gelmemiştir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verildi.