Okullarda 9 günlük birinci ara tatil 18 Kasım Pazartesi günü itibariyle sona eriyor. 20 milyondan fazla öğrenci için ders zili yeniden çalacak.ANKARA (İGFA) - 2024-2025 eğitim öğretim yılının birinci ara tatili bugün sona eriyor.

Öğretmen ve öğrenciler 9 günlük tatilin ardından 18 Kasım Pazartesi günü itibariyle yeniden dersbaşı yapacak.

İki ay boyunca okula devam edecek öğrenciler için 2024-2025 eğitim öğretim döneminin birinci dönemi, 17 Ocak 2025 Cuma günü sona erececek.

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Çocuklar, ilk dönem karnelerini alarak iki haftalık yarıyıl tatiline çıkacak ve ikinci dönemin ders zili 3 Şubat 2025 Pazartesi günü çalacak.

İkinci dönem ara tatili 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 1 haftalık ara tatilin ardından öğrenciler 7 Nisan 2025 Pazartesi gününden itibaren ikinci döneme devam edecek.

2024-2025 eğitim öğretim yılı 20 Haziran 2025 Cuma günü sona erecek.

Kaynak: igf