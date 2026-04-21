Sakarya Büyükşehir Belediyesi sıcakların artmasıyla birlikte oluşan haşere, sinek ve zararlı vektörlerle mücadele çalışmalarına yoğun bir şekilde başladı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi,baharıngelişiyle artan sivrisinek, karasinek, kene, hamamböceği ve zararlı türlerle mücadele için sahaya indi. 10 araç ve 23 personel ile kurulan özel ekip su kanalları, dere yatakları, rögarlar, göletler, bataklıklar, süs havuzları ve tüm caddeleri ilaçlıyor.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından tavsiye edilen ve Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı ilaçlar kullanılarak gerçekleştirilen mücadelede ekosistemin bozulmaması ve insan sağlığı ön planda tutuluyor.

Ayrıca doğaya zararı olmayan türlerin yok edilmemesi konusunda da hassasiyet gösteriliyor.

Çalışma sürecinde türlerin üreme alanları, biyolojileri, ekolojileri ve tüm iklimsel veriler inceleniyor. 23 kişilik ekipsulama kanalları, dere yatakları, rögarlar, göletler, bataklık alanlar ve süs havuzlarıgibi bölgelerde çalışıyor.

Vektörlerle mücadele, larva mücadelesi, sivri ve karasinek uçkun mücadelesi, kışlak çalışması ve kemirgen türlere müdahale gibi farklı aşamalarla yıl boyu devam edecek.